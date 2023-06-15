عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للبعثات والإجازات الدراسية للعام 2023/2024، موضحة أن على الراغبين في الالتحاق بالبعثات والاجازات الدراسية من موظفي الوزارة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني عن طريق مسح «QR كود» المرفق بالإعلان على أن يكون التسجيل من تاريخ 14/6/2023 حتى 26/6/2023 علما بأن التخصصات التي فتح باب التسجيل عليها هي التي تمت الموافقة عليها للابتعاث والدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وفق الجدول المرفق، للدبلوم والبكالوريوس بالإضافة للبعثات الدراسية لدرجة الماجستير والدكتوراه.