قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد اليوم الخميس كوكبةً جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.



وقد هنأ الشيخ طلال الخالد الضباط على نيلهم ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، مؤكداً لهم أن الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عن ترابه الغالي شرف عظيم وأمانة كبيرة ومسؤولية جسيمة، داعياً إياهم أن يكونوا أهلاً لثقة القيادة السياسية بهم، وأن يعملوا على تسخير كل جهودهم وإمكانياتهم لخدمة الكويت، من خلال تسلحهم بالعلم والمعرفة والتدريب والتعاون مع رؤسائهم ومرؤوسيهم، وأن يكونوا قدوة في تعاملهم، ومثالا يحتذى به في سلوكهم وانضباطهم، سائلاً الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير والتوفيق والنجاح، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب وشعبه الكريم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما".



حضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن دكتور خالد علي الكندري.