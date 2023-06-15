منصور السلطان



‏ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الخميس يفيد بنشوب حريق في منطقة العارضية الصناعية.



‏وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت 6 مراكز إطفاء، وعند وصول الفرق تبين نشوب حريق في عدد من المستودعات تحتوي على مواد غذائية واستهلاكية وقطع غيار وأجهزة إلكترونية، حيث باشرت الفرق على الفور بمكافحة الحريق و محاصرته لضمان عدم انتشاره للمستودعات الأخرى، وبلغت مساحة الحريق نحو 5000 متر مربع من اصل المساحة الإجمالية 10000 متر مربع.



‏ كما أوضحت الإدارة أن عملية المكافحة كانت بمتابعه من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد من خلال التواصل مع قائد موقع الحريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وحرص النائب الأول على الاطمئنان على سلامة ابنائه واخوانه رجال الاطفاء، حيث كلف الفريق خالد المكراد بإيصال شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في الحريق.



هذا، ‏ولم يسفر الحريق عن أي إصابات تذكر. وقد ‏تواجد بموقع الحريق رجال الشرطة والطوارئ الطبية.