العازمي:العوضي يعمل جاهدا لحصول "إداريي الصحة" على حقوقهم بالتنسيق مع النقابة

عبدالكريم العبدالله

اعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين العازمي، عن دعمه للجهود والإصلاحات التي يقوم بها وزير الصحة د.أحمد العوضي، والتي عادت بالنفع على المنظومة الصحية ككل، متمنيا استمرار المسيرة الإصلاحية التي يقوم بها في الحكومة المقبلة.

وأكد العازمي في تصريح صحافي، أن العوضي يسعى الى ادخال منظومة "الصحة الرقمية" في جميع مرافق الوزارة بشكل كامل بهدف مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتسهيل على الكوادر الصحية والمرضى والمراجعين، لافتا الى ان العوضي يعمل جاهدا لحصول موظفي وزارة الصحة على حقوقهم من بينهم الموظفون الاداريون، وذلك بالتنسيق مع النقابة، حيث وعد الوزير ببذل كل الجهود لحصولهم على تلك الحقوق.



وبين أن الموظفين الإداريين يستحقون الحصول على مميزات تحفزهم وتشجعهم على العمل، علما انهم الوحيدون الذين حرموا ولم يحصلوا على أي مميزات منذ سنوات مما يعتبر ظلما وإجحافا بحقهم.