الوزارة بدأت فعلياً إجراءات «تكويت» الجمعيات التعاونية لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للمواطنين

بشرى شعبان

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة مي البغلي عن تسديد مبالغ واستحقاقات مالية عن 5 آلاف ملف للغارمين.

وقالت البغلي في لقاء تلفزيوني إن التسديد جاء بالتعاون بين وزارتي الشؤون والعدل ضمن حملة الغارمين التي أطلقت مؤخرا تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم»، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تشكيل لجنة خاصة من «الشؤون» و«الأوقاف» و«العدل» لوضع النقاط والشروط الخاصة بصرف المبالغ المالية عن الغارمين في الوقت الذي تشرف فيه الوزارة على تطبيق قرار تسديد 50% من أموال زكاة الجمعيات التعاونية لصالح الحملة.



وأكدت أن «الشؤون» بدأت فعليا اجراءات تكويت قطاع الجمعيات التعاونية من خلال لجنة التركيبة السكانية ودعوة مجلس الوزراء، حيث تستهدف توفير 3 آلاف فرصة عمل للكويتيين، لافتة إلى أن مشروع تكويت وظائف الجمعيات التعاونية يهدف لتحقيق أمان وظيفي من خلال تمديد عقود العمل من سنة إلى سنتين على الأقل، وعدم إنهاء العقود إلا بموافقة الوزارة بناء على كتاب مسبق من الجمعية.



وأشارت إلى أن اللجنة أقرت وضع سلم رواتب محفز يجعل قطاع التعاون جاذبا للعمالة الوطنية مع مراعاة الأوضاع المالية للجمعيات التعاونية، وتطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات وقواعد الحوكمة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، مؤكدة العمل لاختيار الكفاءات لسد الشواغر وفق آلية محددة بما يتطابق مع المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة.