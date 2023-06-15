كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتقديم الدعم من خلال آلياتها للمساعدة في إخماد حريق سوق الاعلاف بالتعاون مع قوة الاطفاء العام.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي نواف المطيري إنه تم توفير 6 جرافات بالإضافة الى 10 نسافات لدعم قوة الاطفاء العام لإخماد الحريق بسوق الاعلاف بطريق 306 الكيلو 7.



ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الى الاتصال على الخط المباشر 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية [email protected] بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.