إذا كنت من مواطني الإمارات فإن هناك العديد من خيارات التمويل العقاري للمواطنين والتي تسمح للمواطن بشراء أو بناء منزل ملائم له ولعائلته وبشروط ميسرة حيث نتناول في هذا المقال أكثر الأسئلة شيوعاً عن برامج التمويل السكني لمواطني الإمارات.



ما برامج التمويل العقاري لمواطني الإمارات؟



هناك نوعان رئيسيان للتمويل السكني في الإمارات، النوع الأول منها وهو التمويل العقاري المقدم من البنوك مباشرة، والنوع الثاني برامج التمويل العقاري التي ترعاها الدولة والتي تُعَدّ حلا أمثل ومناسب التكلفة لامتلاك منزل أحلامك وبشروط ميسرة.



وتتميز برامج التمويل العقاري للمواطنين التي ترعاها الدولة في الإمارات بتكفل الدولة بدفع كامل أو معظم معدلات ربح التمويل السكني بينما يتكفل المواطن بسداد جزء بسيط منها أو أصل التمويل فقط.



ومن أهم برامج التمويل السكني لمواطني الإمارات والمقدمة من الدولة نجد برنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج هيئة أبوظبي للإسكان وبرنامج مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حيث يتم تقديم باقات التمويل العقاري من تلك المؤسسات بالتعاون مع عدد من البنوك مثل مصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وغيرها.



ما متطلبات الحصول على تمويل سكني للمواطنين في الإمارات؟



إن من أبرز شروط التمويل السكني لمواطني الإمارات هى أن يكون المتقدم مواطنا إماراتيا مقيما بالدولة، كما تشترط بعض المؤسسات مثل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ألا تتعدى قيمة الاستقطاع الشهري للتمويل السكني 15% من الدخل الشهري للمستفيد.

أما هيئة أبوظبي للإسكان والتي تقدم برنامج التمويل الخاص بها حصريا من خلال بنك أبوظبي الأول فلا تشترط حدا معينا للدخل ولا تقوم باستقطاع أي مبالغ من ذوي الدخل المحدود. في المقابل يركز برنامج الشيخ زايد للإسكان على الفئات الضعيفة في المجتمع ويتميز بمرونة شروط التقديم.



هل يشترط وجود دفعة مقدمة للحصول على قرض عقاري لمواطني الإمارات؟



إذا تمت الموافقة على القرض السكني من قبل إحدى مؤسسات برامج الإسكان التي ترعاها الدولة فلا يشترط وجود دفعة مقدمة حيث يستطيع المواطن الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 800 ألف درهم عبر برنامج الشيخ زايد للإسكان أو مليون درهم عبر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أو مليونين و 250 ألف درهم عبر هيئة أبوظبي للإسكان.



أما إذا كان التمويل العقاري من البنك مباشرة وليس عبر أحد برامج الإسكان فعادة يقوم البنك بتمويل العقار بمبلغ يعادل 85% من قيمته كحد أقصى بينما يتكفل طالب التمويل بقيمة الـ 15% المتبقية.



ما أنواع العقارات التي يمكن شراؤها باستخدام برامج التمويل العقاري في الإمارات؟



بالنسبة لبرامج الإسكان التي ترعاها الدولة مثل برنامج الشيخ زايد للإسكان وهيئة أبوظبي للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان فيمكن الاستفادة من القرض لشراء منزل في المجمعات السكنية التي تقوم بإنشائها تلك المؤسسات أو لشراء أي منزل في سوق العقارات في الإمارات، كما يمكن استخدام القرض لبناء منزلك الخاص أو لصيانة وتوسعة منزلك الحالي.



ما فترة سداد قروض السكن للمواطنين في الإمارات؟



تختلف مدة السداد حسب دخل الفرد وحالته الاجتماعية، حيث تتم دراسة طلب المستفيد ثم الاتفاق على فترة السداد وفقا لحجم التمويل و طبيعة العقار الممول ودخل المستفيد من التمويل لتقوم الجهة المانحة للقرض بالتأكد من قدرة المستفيد على سداد قيمة القرض خلال هذه الفترة مراعية بذلك ظروفه الاجتماعية، لكن عمومًا فإن أقصى مدة لسداد التمويل السكني هى 25 عاما.



هل توجد رسوم إضافية تنطبق على تمويل المواطنين العقاري في الإمارات؟



لا توجد رسوم على تقديم طلب الحصول على تمويل سكني، حيث تقوم برامج الإسكان التي ترعاها الدولة بتقديم القروض بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة بالدولة وعند حصول المواطن على موافقة إحدى هيئات الإسكان للحصول على التمويل يقوم البنك بفتح حساب بقيمة مبلغ التمويل كاملا للمستفيد وتتولى هيئة الإسكان دفع نسب التمويل بالكامل بينما يقوم المواطن بتسديد أصل القرض على أقصاها 25 عاما وبشروط ميسرة.



ما أهم الوثائق المطلوبة للحصول على قروض الإسكان للمواطنين؟



أهم الوثائق المشتركة بين كل برامج تمويل الإسكان لمواطني الإمارات كل من:



بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية.



شهادة الراتب موضح بها الراتب الشهري.



كشف حساب للحساب البنكي الخاص بالراتب.



وفي حال موافقة برنامج الإسكان المعني مثل هيئة أبوظبي للإسكان يقوم البنك بالتواصل مع العميل للبدء بإجراءات فتح حساب خاص بالتمويل وتسليم الوثائق الخاصة بقطعة الأرض وتسجيل الرهن.



هل يمكن تحويل قرض سكني من بنك إلى آخر في الإمارات؟



نعم، إذا كان لديك قرض حالي مع أحد البنوك في الإمارات فيمكن تحويل مديونية القرض العقاري إلى بنك آخر.



هل يمكن للمواطنين الحصول على تمويل إضافي للتجديد أو التوسعة على العقار المشترى بقرض سكني؟



نعم، تقدم العديد من البنوك في الإمارات تمويلاً عقارياً إضافيا لتجديد أو توسعة المسكن المشترى عبر أحد برامج الإسكان في الإمارات.