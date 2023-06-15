عبدالعزيز الفضلي

أدى طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي اختبار اللغة الانجليزية بينما أدى طلاب التعليم الديني امتحان مادة الحديث الشريف، مختتمين الأسبوع الاول من الامتحانات التي ستستمر حتى الخميس المقبل وسط جهود مكثفة تبذلها قطاعات وزارة التربية ومناطقها التعليمية المختلفة وتعاون كبير من أهل الميدان التربوي لتوفير أفضل الأجواء وخدمة أبنائنا الطلبة.

وقال رئيس لجنة امتحان ثانوية فلسطين التابعة لمنطقة حولي التعليمية د.محمد الحربي إن عدد طلاب الصف الثاني عشر في ثانوية فلسطين بلغ ٥٤١ طالبا، تم توزيعهم على ست لجان رئيسية، وتم توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلاب أثناء الامتحانات.

وأشاد الحربي بدور وزارة التربية الكبير في توعية أبنائنا الطلاب عبر الحملة التوعوية «استعد» التي كان لها أثر كبير في تهيئة وإعداد الطلبة لامتحانات نهاية العام الدراسي، كما أن الحملة قضت بدورها على ظاهرة الغش، والدليل أن إحصائيات وزارة التربية فيما يتعلق بالغش والحرمان قلت عن امتحانات منتصف العام الدراسي، كما أسهمت الحملة في توعية أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد أن سير لجان امتحانات ثانوية فلسطين تسير وفق ما هو معد له من التزام دخول الطلاب في الوقت المحدد لهم، وتفتيشهم قبل دخولهم لجان الامتحان، للتأكد من عدم حمل اي وسيلة من وسائل الغش، وتوزيع أوراق الامتحان بالوقت المحدد له، ولم تكن هناك مشاكل تذكر، أو تأخير سواء، كان فيما يتعلق بتسلم وفتح صناديق الامتحان، أو توزيع أوراق الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلبة التوفيق والنجاح في الامتحانات المتبقية.

وثمن الحربي جهود وزارة التربية والكنترول بقسميه العلمي والأدبي خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة ثانوية العصماء بنت الحارث التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية حنان الدوسري أن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات لأداء الامتحان بلغ 120 طالبة، وقد بلغ عدد الطالبات في القسم العلمي 90 طالبة، وبلغ عدد طالبات القسم الأدبي 30 طالبة، تم توزيعهن على 8 لجان، وبلغ عدد اللجان الخاصة 3 لجان.

وأوضحت الدوسري أنه تم الاستعداد للامتحانات قبل أسابيع مضت، وذلك بتهيئة قاعات اللجان والأجواء المناسبة لأداء امتحانات مريحة، كما تم تشكيل لجنة من المراقبات للعمل على تجهيز أرقام الجلوس حسب الدليل الإجرائي للطالبات، بالإضافة إلى توفير اللجان التنظيمية والإشرافية لمتابعة دخول الطالبات داخل اللجان بكل سهولة ويسر، مشيرة إلى أن أجواء الامتحانات اتسمت بالمرونة والهدوء، متمنية لطالباتنا النجاح والتوفيق في أداء الامتحانات.

وحول امتحان مادة الأحياء الذي قدمه طلبة العلمي الأربعاء أكدت الموجه الفني العام للعلوم منى الأنصاري أنه بدأت عملية تصحيح امتحانات مادة الأحياء لعدد ٢٥١٦٢ ورقة امتحان، وتم تشكيل ٦ لجان لتصحيح أوراق الامتحان مقسمة على الرجال والنساء، بإشراف التوجيه الفني للعلوم، قائلة: «حرصنا على وجود عملية التدقيق بعد الانتهاء من عملية التصحيح من خلال لجنة منفصلة للتدقيق».

وأوضحت الأنصاري أن الامتحان كان في متناول يد الطالب المتوسط، مراعيا جميع الفروقات الفردية بين الطلبة، مضيفة أنه تم وضع سؤال إضافي اختياري من الأسئلة المقالية، يتيح للطالب الإجابة على 3 أسئلة من أصل 4 أسئلة مقالية، وذلك يصب في مصلحة المتعلم، لكي ينال أفضل الدرجات في الامتحان.

وتمنت الأنصاري التوفيق والنجاح لأبنائها الطلاب.

وحول امتحان قضايا البيئة والتنمية المعاصرة الذي قدمه طلبة الأدبي الأربعاء، أوضح الموجه الفني للاجتماعيات حمد البحوه أن طلاب الصف الثاني عشر من القسم الأدبي أدوا امتحان مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة، وبلغ عددهم ١٥١٩٥ طالبا وطالبة من إجمالي ١٧٣١٤.

وتابع البحوه أن الامتحان كان في مستوى المتعلمين، ولم ترد أي اتصالات أو استفسارات من جميع اللجان حول أسئلة الامتحان.

وعن آلية تصحيح أوراق الامتحان، أشار البحوه الى أن هناك تنظيما وتنسيقا في عمل اللجان، وذلك ترجمة للخطة الموضوعة من قبل التوجيه الفني العام.

وأضاف أنه تم تشكيل ٦٠ لجنة للتصحيح مقسمة على ٢٩ لجنة للمعلمين، و٣١ لجنة للمعلمات، مطمئنا أبناءه الطلبة بأن النتائج الأولية مبشرة بالخير، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فيما تبقى لهم من امتحانات.