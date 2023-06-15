باهي أحمد

دشنت كل من شركة هواوي والجامعة الأسترالية بالكويت (AU) مختبر داتاكوم في كلية الهندسة بالجامعة، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بينهما، حيث يسعى هذا المختبر لتوسيع برامج التدريب الرقمي لشركة هواوي بالتعاون مع الجامعة الاسترالية لتعزيز قابلية الشباب للتوظيف ومنحهم الفرصة للاستفادة من التدريب على مهارات شبكات الكمبيوتر التي يتزايد الطلب عليها، كما يهدف مختبر شبكات الكمبيوتر الجديد إلى تعزيز التدريب على المهارات العملية لجمهور أوسع.

وتعتبر هذه الشراكة مع الجامعة الأسترالية أحدث مبادرة من هواوي لتطوير النظام البيئي للمواهب في الكويت، حيث ساهمت برامج المسؤولية الاجتماعية من هواوي مثل أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى ومسابقة بذور المستقبل في الشرق الأوسط، في تعريف الشباب الكويتيين بأحدث التقنيات مثل داتاكوم و5G والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في السنوات الأخيرة.

وتعتبر أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن برنامج شراكة عالمي بين الجامعات والمشاريع بقيادة «هواوي» لتمكين طلاب الكليات والجامعات في جميع أنحاء العالم من متابعة وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جنبا إلى جنب مع الشهادات المهنية.

وقد أعلنت الجامعة الأسترالية ممثلة برئيسها البروفيسور عصام زعبلاوي، أن الجامعة مهتمة بالتعاون أكثر مع «هواوي»، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت والمنطقة، بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية تضمين الموضوعات التكنولوجية الجديدة في نظامنا التعليمي.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الكويت تشي لونغ، إن هواوي تتطلع إلى المزيد من المشاريع المفيدة مع المؤسسات الأكاديمية في الكويت خاصة مع الجامعة الأسترالية، وهذا المختبر خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.

وأعلن عميد كلية الهندسة بالجامعة الاسترالية د.محمد عبد النبي، أن هذا المعمل سيكون مكانا رائعا للتجربة والابتكار وعرض تقنيات ومنهجيات الشبكات لمجتمع الجامعة وكذلك البيئة الاجتماعية والإنتاجية المجاورة.

الجدير بالذكر، أن حفل افتتاح المختبر أقيم يوم الخميس 1 يونيو الجاري بحرم الجامعة في مشرف، حيث قام ممثلو شركة هواوي والجامعة بجولة في المختبر.