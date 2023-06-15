أعلنت طوكيو سقوط صاروخين باليستيين كوريين شماليين في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان.

جاء ذلك بعد ان أعلن الجيش الكوري الجنوبي امس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام، رغم حظرها من ذلك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسيئول إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد نحو البحر الشرقي» في إشارة إلى المساحات المائية المعروفة أيضا باسم بحر اليابان.

وأكدت اليابان أيضا عملية الإطلاق مع إعلان وزارة الدفاع في طوكيو أن بيونغ يانغ «أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي» ودعا خفر السواحل في البلاد السفن إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام سقطت في البحر.