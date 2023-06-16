عادت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى القاهرة عقب الفوز في مباراة غينيا أول من أمس 2-1 ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023. وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الانتظام في المعسكر والمبيت بفندق الإقامة استعدادا لمباراة جنوب السودان الودية الأحد المقبل.



وكان المنتخب المصري حجز بطاقة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين وذلك بعد صدارته المجموعة بـ 12 نقطة اثر فوزه على غينيا 2-1 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.



وعزز ذلك التأهل الرقم القياسي للفراعنة بوصفهم المنتخب الأكثر مشاركة في البطولة القارية برصيد 26 مرة ويأتي بعده منتخب كوت ديفوار برصيد 25 مشاركة. أحرز هدفي مصر محمود تريزيجيه (42) ومصطفى محمد (79).



وبهذا الفوز أصبح روي فيتوريا صاحب الانطلاقة الافضل للفراعنة في التاريخ بعد تحقيقه الفوز السادس من أصل 6 مباريات لعبها حتى الآن ليحطم رقم الأرجنتيني كوبر صاحب رصيد الفوز في أول 5 لقاءات، ولم يتلق الفراعنة سوى هدفين فقط خلال تلك اللقاءات الستة بينما سجلوا 16 هدفا في شباك منافسيهم.



من ناحية أخرى، فعّل نادي نانت الفرنسي بند شراء مهاجم الزمالك السابق مصطفى محمد من ناديه السابق غالطة سراي التركي بشكل نهائي ليصبح لاعبا في نانت حتى 2027، وقدم مصطفى أداء متميزا طوال فترة الإعارة وأصبح هداف الفريق بالدوري الفرنسي برصيد 8 اهداف وصناعة 3 اخرى، كما سجل هدفين في البطولات الأوروبية وصنع مثلهما.



وفي النادي الأهلي سيتم عقد جلسة في القريب العاجل بين إدارة النادي ونجم الفريق حسين الشحات لحسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي الموسم الحالي. وأكدت مصادر مقربة من إدارة النادي أن الشحات طالب بإلغاء بند نسبة المشاركة في المباريات وربطه بالحصول على مستحقاته وهو ما يرفضه الأهلي بشكل قاطع والذي قد يتجه لترضية اللاعب بعقود إعلانية لتحفيزه على تجديد تعاقده.