يستهل مان سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ضد بيرنلي الصاعد الى دوري الأضواء والذي يقوده أسطورة سيتي المدرب البلجيكي فنسان كومباني، فيما تشهد المرحلة الأولى قمة بين تشلسي وضيفه ليفربول، بعدما كشفت الرابطة عن جدول مباريات موسم 2023-2024 أمس.



ويقص «السيتي» شريط الموسم على ملعب تورف مور الجمعة 11 أغسطس بعد أن حقق الثلاثية التاريخية بتتويجه بألقاب الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.



ستكون المرة الثانية التي يواجه كومباني، الذي حقق لقب الدوري مع مان سيتي 4 مرات كقائد، فريقه السابق بعد أن مني بخسارة 0-6 على ملعب الاتحاد في ربع نهائي الكأس الموسم المنصرم.



ويسعى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا ليصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري 4 مرات تواليا، بعد أن سيطر على «البريمييرليغ» في السنوات الأخيرة محققا اللقب 5 مرات في آخر 6 مواسم.



أما لوتون الذي يعود الى مصاف النخبة للمرة الأولى منذ 1992، فيبدأ مشواره ضد برايتون الذي قدم موسما مميزا وحل في المركز السادس.



خاض لوتون آخر موسم له في دوري الأضواء في 1991-1992 والذي كان الأخير قبل أن يتحول الدوري إلى نظامه الجديد تحت مسمى «البريمييرليغ».



أما شيفيلد يونايتد الصاعد بدوره الى الدوري الممتاز فيخوض مباراته الأولى على أرضه ضد كريستال بالاس.



وتشهد المرحلة الافتتاحية قمة مرتقبة بين تشلسي وضيفه ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج، حيث يأمل النادي اللندني بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في وضع خيبة الموسم المنصرم خلفه بعدما حل بالمركز الثاني عشر.



أما أرسنال الذي حل وصيفا لمان سيتي بعدما تصدر غالبية فترات الموسم، فيستهل الحملة على أرضه ضد نوتنغهام فوريست، فيما يستضيف مان يونايتد ولفرهامبتون، ويستقبل نيوكاسل ضيفه أستون فيلا.



ويحل توتنهام بقيادة المدرب الأسترالي الجديد أنج بوستيكوغلو على برنتفورد.



وينتظم الموسم بعد توقف في 2022-2023 بسبب إقامة نهائيات كأس العالم في قطر، ويتضمن استراحة في منتصف يناير، مع إقامة المباريات العشر من المرحلة ذاتها على مدى أسبوعين.