سجل ليونيل ميسي أسرع أهدافه في مسيرته الدولية مع منتخب بلاده الأرجنتين لتنتصر 2-0 في مباراة ودية على أستراليا أمس في بكين بعدما هز الشباك بعد 79 ثانية فقط.



لتثبت الأرجنتين علو كعبها على أستراليا.



وجاء الهدف المبكر من «البرغوث» بتسديدة يسارية جميلة من مشارف منطقة الجزاء، ليفرض منتخب الأرجنتين إيقاعه بثبات على مجريات الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، دخل جيرمان بيتسيلا بديلا لنيكولاس أوتاميندي الذي أصيب، فكان له نصيب تسجيل الهدف الثاني برأسية جميلة ارتقى لها بعد عرضية متقنة من رودريغو دي بول (68).



وإلى جانب هدفه، كان ميسي حاضرا في ملعب «ستاد العمال» بهتافات الجماهير التي توافدت لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، وغالبيتهم يرتدون قمصان الأرجنتين الزرقاء والبيضاء.



وهذه المباراة الأولى لميسي منذ إعلانه مغادرة باريس سان جرمان الفرنسي، وسجل فيها هدفه الدولي الرقم 104 في 176 مشاركة مع المنتخب.



وكانت الأرجنتين فازت على أستراليا 2-1 في دور الـ16 في مونديال قطر، في طريقها إلى إحراز اللقب.



وتواجه الأرجنتين الاثنين المقبل إندونيسيا، في مباراة ودية في جاكارتا.