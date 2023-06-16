عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق «سهل» خاصة بالمواطنين من ذوي الإعاقة.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان الخدمة الجديدة تتيح تقديم طلب أولوية إعاقة إلكترونيا عبر التطبيق دون الحاجة لمراجعتها، مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر «سهل» تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفيرا للجهد والوقت.



كما شارك وفد من المؤسسة ممثلا بنائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي ونائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح في ملتقى تقني حول «حزمة تقنيات الذكاء الاصطناعي» في «مايكروسوفت» والذي أقيم أمس في دبي بالإمارات العربية المتحدة.



وجاءت مشاركة المؤسسة حرصا منها للتعرف على حزمة تقنيات الذكاء الاصطناعي من «مايكروسوفت» ومساهمتها في تحويل المنظمات والأعمال في عصر التحول الرقمي إلى جانب عدد من الجهات الحكومية.