بداح العنزي



أحال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس رد مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية. وأوضح الرد أنه سيتم إنشاء مجمع متكامل لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يتكون من الآتي: مركز لريادة الأعمال يتضمن (مكاتب للمبادرين) مساحات عمل مشتركة، مركز استشارات وتدريس، كذلك إنشاء مجمع تجاري يشمل مناطق تجارية، دور عرض، مطاعم ومقاهي، مناطق ترفيهية، مناطق تخزينية وحرفية ومحلات لمختلف الصناعات. وأشار الى أن الموقع سيضم الأنشطة التالية: قطاع الصناعات الغذائية، قطاع صناعات المنسوجات، قطاع صناعات الديكور والأثاث ومواد البناء وملحقاتها، بالإضافة الى القطاع التجاري والخدمي والترفيهي. وبين أنه بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصة الخاصة بإعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع العارضية الصناعي.



وأشار الى أنه سيتم تخصيص المشروع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق الوطني، وكذلك المشاريع المقيدة بالسجل الوطني.