عاطف رمضان



قام فريق من مفتشي إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة أمس بجولة تفتيشية على إحدى الجمعيات التعاونية في محافظة العاصمة للتأكد من توافر السلع والأسعار المقدمة للمستهلكين ومطابقتها مع ما هو مدون في نظام البرنامج الآلي لمراقبة الأسعار لدى الوزارة.



وقال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة فيصل الأنصاري في تصريح صحافي، ان الجولة التفتيشية أسفرت عن تأكد فريق المفتشين لدى الوزارة من توافر السلع وعدم وجود ارتفاعات مصطنعة في الأسعار ومطابقتها لما هو مدون في البرنامج الآلي لمراقبة الأسعار.



وأضاف الأنصاري: الوزارة تراقب 39 سلعة أساسية تهم المستهلك منها على سبيل المثال الأرز والزيوت والألبان والدجاج المجمد، مشيرا إلى وجود استقرار في الأسعار، وأن فريق المفتشين بالوزارة شدد على الجمعيات التعاونية بإبلاغ الوزارة في حال وجود أي تغيير أو ارتفاعات في أسعار السلع.



ولفت الأنصاري إلى أن لدى الوزارة برنامجا يحتوي على أسعار السلع لمنتجات 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى، موضحا أن المفتشين يمتلكون فواتير تتم مطابقتها ومعاينتها، وفي حال وجود اي ارتفاع مصطنع للأسعار يتم التنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالوزارة لإعداد محضر ضبط وتحويل الشركة أو الجهة المخالفة إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.