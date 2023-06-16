أكد رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل تعزيز واستمرار التعاون مع الزملاء المهندسين في جمهورية العراق وباقي المهندسين بالمنظمات الهندسية العربية. جاء ذلك خلال استقبال العتل نائب رئيس مجلس الأمناء في المعهد العربي للتخطيط م.أزهار حسين بحضور عضو مجلس الإدارة د.شروق الجاسر، حيث تم تناول العديد من الموضوعات النقابية ـ الهندسية ذات الاهتمام المشترك.



وتناول اللقاء بين العتل وحسين تعزيز التعاون القائم بين المهندسين في البلدين الشقيقين، لافتا الى امكانية تبادل اللقاءات وإقامة فعاليات مشتركة لتنمية وتطوير المهارات المهنية لدى المهندسين في البلدين الشقيقين.



وأكد الجانبان حرصهما خلال اللقاء على تنسيق المواقف وتوحيدها في اللقاءات والاجتماعات الفنية الهندسية التي تعقدها النقابات العربية والاقليمية أو في المنظمات الهندسية العالمية.



يذكر أن م.أزهار حسين تزور الكويت حاليا وهي وكيلة وزارة التخطيط العراقية للشؤون الإدارية، كما تولت منصب نقيب المهندسين العراقيين لدورات عدة.