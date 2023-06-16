بداح العنزي



كشفت رئيسة اللجنة المشتركة من اللجنتين القانونية والمالية وشؤون البيئة م.علياء الفارسي، ان لائحة النظافة ونقل النفايات الجديدة تضم 4 أبواب.



وقالت م.الفارسي عقب نهاية الاجتماع، انه تم عمل تعديلات على المواد والفصول في اللائحة الحالية كالآتي:



٭ الباب الأول: الرؤية والأهداف والتعاريف.



٭ الباب الثاني:النظافة العامة وشروط وضوابط جمع ونقل النفايات



٭ الباب الثالث: معالجة وتدوير النفايات



٭ الباب الرابع: العقوبات والأحكام العامة.



وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى جمع قطاعين بالبلدية في لائحة واحدة محدثة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مواد الباب الأخير من اللائحة والخاص بالعقوبات والأحكام العامة في لائحة النظافة ونقل النفايات، كما تم التطرق إلى دور البلدية ووزارتي التربية والأوقاف والهيئة العامة للبيئة وغيرهم في نشر التوعية والتثقيف قبل تنفيذ أحكام العقوبة على المخالف، خاصة أن ما لمسناه بالفعل كخطوة جيدة من البلدية من خلال حملتهم الإعلامية على النظافة.



وأضافت: تم التباحث في الرؤية والأهداف المقترحة من الفريق الفني بالجهاز التنفيذي وبعد مناقشة العديد من الرؤى والأهداف سابقا من لوائح أخرى، وأيضا الخاصة بالهيئة العامة للبيئة، بالإضافة إلى مقترح اسم اللائحة الجديد استبدالا للاسم القديم «لائحة النظافة ونقل النفايات»، حيث يجب أن يعكس الاسم الجديد المواد والأبواب المضافة والمستحدثة بخصوص معالجة تدوير النفايات والأعمال الأخرى.