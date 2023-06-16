تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال تعاملات أمس، وذلك مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام. وخلال جلسة التعاملات أمس، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1935.09 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مارس الماضي، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1947.10 دولارا. وأشار مجلس الاحتياطي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن الاقتصاد الأقوى من المتوقع وتراجع التضخم بوتيرة أبطأ سيؤديان إلى رفع محتمل لتكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.



وقال براين لان، من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة «توقعات رفع سعر الفائدة مرتين أخريين ضغطت على الذهب وقد تشهد الأسعار مزيدا من ضغوط البيع»، وارتفع مؤشر الدولار مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.