أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تشغيل خط جديد لنقل منتج الجازولين (وقود السيارات)، مما يساهم في الحفاظ على المخزون الإستراتيجي للدولة من هذا المنتج الحيوي، ويدعم عملية تصدير الكميات الفائضة منه للخارج، فضلا عن ضمان انسيابية توزيعه على محطات تعبئة الوقود، لتلبية احتياجات السوق المحلي.



وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود، والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي، إنه تم بنجاح اختبار وتشغيل الخط الذي يبلغ قطره 14 بوصة، وسوف يعمل على نقل الجازولين التي تنتجه مصفاة ميناء الأحمدي إلى خزانات الشركة بمنطقة الشعيبة، مشيرا إلى أن إنجاز هذا الخط تم قبل موعده المحدد في عقد الإنشاء.



وأشار العتيبي إلى أن تشغيل الخط الجديد سيمكن الشركة من الحصول على منتج نهائي من الجازولين المطابق للمواصفات البيئية العالمية القياسية، كما سيخفف في الوقت ذاته من الضغط على الخط القديم، الذي أصبح مخصصا فقط لنقل بقية المنتجات النفطية الأخرى القادمة من مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله والمتجهة إلى الخزانات.

.. والشركة تحصد جائزة أفضل مشروع بيئي لعام 2023

تسلم نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود بشركة البترول الوطنية الكويتية غانم العتيبي، نيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة وضحة الخطيب، جائزة «أفضل مشروع بيئي» للعام 2023 التي تمنحها مجلة The Energy Year، والتي حصلت عليها الشركة لتنفيذها مشروع الوقود البيئي.



وتوجه العتيبي بالشكر للمجلة لاختيارها «البترول الوطنية» لهذه الجائزة المرموقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد الأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا المشروع محليا وعالميا، ولانعكاساته الإيجابية العديدة، سواء بيئيا أو اقتصاديا.