يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، حيث تواجد فريق البنك في مجمع 360 لنشر الوعي المالي والمصرفي بين شرائح المجتمع وتعريفهم بخدماته ومنتجاته وآخر عروضه المميزة.



وقالت المديرة الإقليمية في KIB، مريم الناصر: «إن البنك أسهم بدور كبير ولافت في تحقيق أهداف حملة لنكن على دراية، والمتمثلة بنشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها».



وذكرت أن فريق البنك المتواجد بالجناح الخاص في مجمع 360 عمل على المشاركة بشكل فاعل في التوعية بمختلف الموضوعات التي تبنتها الحملة، في مقدمتها حقوق العملاء وواجباتهم عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية، وزيادة محاولات الاحتيال التي يتعرض لها العملاء في الآونة الأخيرة.



وبينت الناصر أن فريق KIB قدم لرواد مجمع 360 كل المعلومات التوعوية حول مجموعة الخدمات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يوفرها البنك، كما انه عرفهم إلى المنتجات التي تناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم العصري، والمزايا التي تقدمها تلك المنتجات والحلول الرقمية الملائمة، إضافة إلى العروض والحملات الترويجية المطروحة، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية.



وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في التواصل مع عملائه بشكل مباشر في جميع المناسبات، ويأتي اختيار مجمع 360 لكونه موقعا استراتيجيا يستقطب عددا كبيرا من الزوار يوميا.