أعلن البنك الأهلي الكويتي عن الفائزة في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، وهي فوز محمد شكري محمد، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائزة يوم الاثنين 12 الجاري.



وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10 آلاف دينار ضمن السحب الأسبوعي، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات.



تجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حال توافر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط.



والبنك الأهلي الكويتي يشجع الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم الاثنين 19 الجاري، فكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.