أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 14 الجاري في المقر الرئيسي للبنك، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: جاسم محمد سليمان الديكان، عبدالقادر أحمد عوض، وتهاني تركي رباح المطيري، ومحمد أحمد عبدالعزيز، ومشعل علي سعد الرشيدي، وخزنة معيوف عبدالرزاق الهندال، وعبدالله نواف عزيز العنزي، ومحمد إبراهيم خليل، وكوثر محمد أحمد حبيب، وليلى عبدالحسين الخباز.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.



وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.



وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب، علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30 ألف فرصة، بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.



وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ زادت فرص دخول السحب لكل 50 دينارا، ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.