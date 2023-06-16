سجلت المصارف الكبرى في الولايات المتحدة مثل «ويلز فارجو» و«سيتي جروب» و«بنك أوف أميركا»، انخفاضا في الودائع غير المؤمن عليها اعتبارا من 31 مارس 2023.



وقالت «إس آند بي جلوبال» في مذكرة أمس، إن هذا الانخفاض جزء من تراجع أوسع نسبته 7.8% أو 597.5 مليار دولار في جميع البنوك الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي.



وفي الوقت نفسه، وبخلاف أقرانه، سجل أكبر بنك في الولايات المتحدة «جيه بي مورجان» زيادة بنسبة 1.9% في الودائع غير المؤمن عليها.



وقالت «ستاندرد آند بورز» إن الانخفاض الإجمالي البالغة نسبته 7.8% يمثل أكبر تراجع ربع سنوي في الودائع غير المؤمنة، وسط تركيز أكبر عليها في أعقاب انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر».



وبلغت ودائع البنوك غير المؤمن عليها 7.118 تريليونات دولار في نهاية الربع، انخفاضا من 7.716 تريليونات دولار في 31 ديسمبر، وأيضا انخفاضا من 8.398 تريليونات دولار في الربع الأول من العام الماضي.



وشكلت الودائع غير المؤمن عليها 42.2% من إجمالي الودائع مطروحا منها ما يعرف بـ «بند الاستثناءات» في 31 مارس، مقارنة بـ 44.9% من إجمالي الودائع في 31 ديسمبر و47% من إجمالي الودائع في الفترة نفسها من العام الماضي.