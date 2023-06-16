أطلـقـت الجـمـعية الكويتية للأسر المتعففة مـشروعـها الـسنوي «الأضاحي» تحت شعار «أضحيتكم..أجر وصلة»، التي تسعى من خلاله إلى إقامة شعيرة الأضاحي العظيمة داخل الكويت من أجل إحياء السنة النبوية الشريفة وتحقيق أعظم الفائدة لمئات الأسر المتعففة والمحتاجة.



في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة م.بدر المبارك، ان مشروع الأضاحي هذا العام سيشمل توزيع اللحوم على الأسر المتعففة الأشد حاجة وضعفا في المجتمع من قبيل الأرامل والمطلقات وغيرهم ضمن مفهوم «أهلكم ابدى» والذي يعزز شعار الحملة «أجر وصلة»، بحصص وافية تفرح هذه الأسر في عيد الأضحى المبارك وهو المنطلق الأسمى الذي تسعى له الجمعية بغرض إسعاد الناس وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم.