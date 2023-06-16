استضافت شركة الحمراء العقارية خلال شهر مايو عددا من الفعاليات والمعارض المتنوعة التي شملت مجالات التعليم، واللياقة والصحة، الفنون والثقافة، وتأتي هذه الأنشطة انسجاما مع رؤية وهدف الشركة في تعزيز مشاركة المجتمع بطريقة تثري حياتهم وتعود عليهم بالفائدة.



وانطلق شهر مايو بالحمراء مع «سباق القمة» أو السباق العمودي Peak Race إحدى أكثر الفعاليات استقطابا وتميزا حيث اجتذب المئات من المشاركين الذين تنافسوا لصعود 55 طابقا من برج الحمراء للأعمال.



وتم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع مؤسسة أب سبورتس مانيجمنت Up Sports Management، التي كانت أول من أطلق فكرة السباق العمودي في الكويت ليكون ملهما ودافعا للرياضيين ومحبي اللياقة وممارسيها من جميع فئات المجتمع وأعماره، ويهدف الى تحفيز روح التحدي لدى المشاركين لاختبار قوتهم وصبرهم وعزيمتهم في الوصول إلى القمة، حيث تم تقسيم فئات المشاركين إلى رجال، ونساء وفرق بهدف زيادة عدد الجوائز النقدية المقدمة والتي كانت 500 و300 و200 دينار للفائز الأول والثاني والثالث من كل فئة.



كما تضمنت فعاليات الشهر التعاون مع منصة TEDx الكويت، المنصة العالمية المشهورة للتحدث والمشاركة بالآراء والتجارب والخبرات، بتخصيص يوم يكون الحديث فيه هادفا نحو تمكين الشباب والنساء وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وشارك في الحديث خلال هذا اليوم عدد من الرياديين وقياديي المؤسسات من مجالات متعددة ليقوموا بمشاركة تجاربهم وخبراتهم مع الحضور بما يساهم في تحفيز وإلهام الفئات المستهدفة من الحضور والمجتمع.



وحرصت شركة الحمراء العقارية على تخصيص مكان استثنائي لهذا النشاط الفريد، فتم اختيار الطابق الـ55 في برج الحمراء للأعمال والذي استضاف عددا كبيرا من الحاضرين من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية والاقتصادية ليتفاعلوا مع المتحدثين بحوارات تثري طموحاتهم وتساعدهم في تعزيز اختياراتهم المستقبلية.