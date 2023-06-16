أعلن نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة عن استعداد الجمعية لطرح المرحلة الثانية من «وقف العشر» في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وذلك تلبية لرغبة المتبرعين الذين يفضلون المساهمة في المشاريع الوقفية.



وأشار الوندة إلى أن للوقف أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان استمرار الدعم للمشاريع الخيرية، ولذلك أولت النجاة الخيرية اهتماما كبيرا بالأوقاف لتتمكن من تحقيق رسالتها ومواصلة تحسين حياة المستفيدين في المجالات الإنسانية والتنموية والتعليمية والخيرية.



وحول اختيار العشر من ذي الحجة لطرح المشروع، قال: نحرص على أن تكون لنا مشاريع مميزة في مواسم الطاعات، وخاصة هذه الأيام المباركة التي قال فيها النبي ﷺ: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري.