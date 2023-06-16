ليلى الشافعي



أكدت مديرة مشروع «واعد» شريفة البناي أن مشروع تنموي يديره فريق شبابي كويتي متطوع، نسعى من خلاله لتمكين الشباب عبر برامج التدريب العملي بالشراكة مع العديد من الجهات، ومنها «نماء الخيرية» والهيئة العامة للشباب والرياضة، لافتة إلى ان «واعد» كان فكرة وتبلور إلى مشروع وانطلقنا فيه من يناير 2023، وبدأ التواصل مع الرعاة والشراكات، وصلت إلى شراكة مع 38 جهة، ويبدأ مشروع التدريب العملي من 3 إلى 30 يوليو.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة في «نماء الخيرية» وليد الكندري خلال المؤتمر الصحافي: إن «نماء» تقدم منظومة بناء تعتمد على أنها المؤسسة الرائدة في العمل التنموي الإنساني، وحريصون على المشاركة في هذه المشاريع داخل الكويت، مشيرا إلى أن «نماء» لديها أكثر من 28 مشروعا بالكويت.