بالتعاون مع مركز التقدم العلمي للنشر وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شارك طلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة رصد النجوم «أسترولاب - سماء الكويت» من صحراء السالمي، وذلك خلال يومي 9 و10 يونيو.



وفي هذا الصدد، قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل إن مشاركة طلبة وطالبات جامعة الكويت في مثل هذه الرحلة التعليمية والممتعة التي تعد الأولى من نوعها تثري حصيلتهم الثقافية والعلمية حول علم الفلك وعلم المناخ والأرصاد الجوية من خلال إلقاء نظرة على سماء الكويت واستكشاف العديد من الأجرام السماوية والنجوم والمذنبات والمجرات، والتي شارك فيها الراصد الفلكي محمد العبيدي والمصور عبدالله الحربي.



وأشار الحويل إلى أن مشاركة الطلبة من مختلف الكليات في الأنشطة الطلابية تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية الفعالة ذات القيمة والجودة العالية بين كل الجهات والقطاعات، مشيدا بدور ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدائم مع جامعة الكويت، متطلعا إلى المزيد من التعاون في تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة.