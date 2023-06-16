أشاد عدد من المحكمين الدوليين بالمستوى العلمي والعملي لخريجي كلية طب الاسنان بجامعة الكويت وبمستوى الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2022/2023 وذلك خلال استضافة الكلية لوفود أكاديمية من كليات طب الأسنان بجامعات خليجية وأوروبية وأميركية للوقوف على المستوى العملي والعلمي لخريجيها.



وأوضح القائم بأعمال عميد الكلية د. راشد العازمي في تصريح صحافي أن الكلية كعادتها السنوية تستضيف ممتحنين خارجيين من مختلف الجامعات العالمية وذلك لتقييم المستوى الأكاديمي والإكلينيكي لطلبة الكلية ومدى قدرتهم على مزاولة المهنة من خلال المقابلات والاختبارات العملية.



وقال العازمي إن الكلية طلبت من جامعات على المستوى الإقليمي والدولي إرسال محكمين بدرجة أستاذ للتحكيم الخارجي وامتحان الطلبة، معتبرا ذلك دليلا على ثقة الكلية بمخرجاتها المتميزة والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.