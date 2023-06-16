بشرى شعبان



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق، أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن فتح باب التقديم للبعثات الخارجية للعام الدراسي 2023/2024 من 18 الجاري حتى 13 يوليو المقبل.



وقالت الهيئة ان هناك عددا من الشروط يجب ان تتوافر في المتقدم للبعثة كالآتي:



٭ أن يكون كويتي الجنسية.



٭ أن يحمل المتقدم شهادة إثبات إعاقة حديثة صادرة عن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للإعاقات التالية: إعاقة سمعية - متوسطة وشديدة، وإعاقة بصرية - متوسطة وشديدة، إعاقة حركية - متوسطة وشديدة، إعاقة جسدية - متوسطة وشديدة، إعاقة تعلمية - صعوبات التعلم.



٭ أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الكويتية بالنظام الموحد أو ما يعادلها بقسميها العلمي والأدبي على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة 3 أعوام دراسية من تاريخ التخرج للطلبة المتقدمين للتنافس على مقاعد خطة البعثات بالهيئة، ويشترط للحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية من داخل الكويت أو خارجها أو من إحدى الدول العربية تقديم معادلة للشهادة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في الكويت.



٭ ألا تقل سن المتقدم عن 17 عاما وألا تزيد على 25 عند تقديم الطلب خلال فترة الإعلان.



٭ ألا تقل نسبة الطالب للبعثة عن 75% للقسمين العلمي والأدبي لجميع الإعاقات ما عدا صعوبات التعلم بنسبة 80% للقسمين العلمي والأدبي.



٭ تقبل الشهادات التالية: خريجو عام 2020-2021 و2021-2022 و2022-2023.



٭ ألا يكون الطالب مقيدا أو مسجلا في إحدى المؤسسات التعلمية أثناء تسجيله في البعثة.



٭ ألا يكون قد صدر قرارا بإيفاده في بعثة دراسية داخلية أو خارجية أو قبل بمنحة دراسية وانتهت بالفصل أو الانسحاب بعد التحاقه بها.



٭ ألا يكون موظفا في أي جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثا من جهة أخرى، وعليه تزويد الوزارة بما يثبت ذلك.



٭ حضور المتقدم شخصيا مع ولي الأمر.



الأوراق المطلوبة



٭ صورة شهادة إثبات الإعاقة حديثة صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



٭ نسخة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.



٭ نسخة مصدقة عن كشف تقدير الدرجات لمرحلة الثانوية العامة عن السنوات الأربع من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر باللغتين العربية والانجليزية.



٭ تقرير طبي أو اختبار ذكاء حديث، بعد القبول.



٭ نسخة عن اختبارات الآيلتز والتوفل - إن وجد.



٭ نسخة عن القبول الأكاديمي الذي حصل عليه المتقدم أو لمرحلة اللغة - إن وجد.



٭ نسخة عن البطاقة المدنية لولي الأمر.



يبدأ التسجيل يوم 18 الجاري حتى نهاية دوام 17 يوليو المقبل خلال الدوام الرسمي ولن يتم تسلم أي طلب بعد هذا التاريخ ويتم تقديم جميع الطلبات في قطاع التعليم والتأهيل بمبنى الهيئة.