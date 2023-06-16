بشرى شعبان



برعاية بنك الكويت الوطني كرمت الجمعية الكويتية لاختلافات التعليم الفائزين في جائزة الطالب المثابر الثانية للعام الدراسي 2022/2023 وذلك في حضور رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر



استهل الحفل بكلمة لرئيس الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير توجهت خلالها بالشكر لبنك الكويت الوطني الذي ترجم إيمانه بأن الشباب هم بناة المستقبل عن طريق تقديم الرعاية للمشاريع التي تهتم بكل نواحي حياتهم.



وقالت ان بنك الكويت الوطني واصل على مدى السنوات الماضية شراكته الاستراتيجية مع جمعية KALD والتي تتلاقى أهدافها مع رسالة البنك الاجتماعية الساعية إلى دعم مختلف شرائح المجتمع وتحديدا الأطفال ممن يعانون صعوبات التعلم، بهدف تزويدهم بالدعم النفسي وتحفيزهم على إبراز مواهبهم وطاقاتهم.



بدورها، أوضحت مديرة البرنامج التربوي المتكامل نورية العميري أن الخدمة الاكاديمية تتمثل في تقديم دروس مهارات اللغة والرياضيات للطلبة من قبل معلمين متخصصين.



وذكرت أن «جائزة الطالب المثابر هي ضمن المقومات النفسية والاجتماعية التي تعمل على تحفيز الطلبة على العمل الجاد».



يذكر ان إطلاق هذه الجائزة يأتي ضمن البرنامج التربوي المتكامل الذي تقدمه الجمعية للطلبة من ذوي اختلافات التعلم والذي يضم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.



ويعد هذا البرنامج أحد مشاريع الجمعية الشبابية والتي يقوم بنك الكويت الوطني برعايتها منذ سنوات.



وتهدف هذه الجائزة الى تشجيع الطلبة ذوي اختلافات التعلم على المثابرة والسعي، ونشر ثقافة التعامل مع التحديات، وتنمية المواقف الإيجابية تجاه التعلم بحيث يتم تقييم الطلاب من خلال التركيز على الجهد والمثابرة وليس فقط على الإنجاز.