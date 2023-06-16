استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية امس المقدم ناصر ماجد العتيبي بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بعنوان «المخاوف الرياضية وعلاقتها بفاعلية الذات لذى طلاب أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية» من جامعة الملك سعود.



وهنأ الفريق البرجس المقدم العتيبي على تحقيقه هذا المستوى المتميز وحصوله على درجة الماجستير، مؤكدا اهمية مواصلة التحصيل العلمي لمنتسبي وزارة الداخلية بما يسهم في صقل قدراتهم العلمية والعملية ويؤدي إلى رفع مستوى العمل الأمني في جميع قطاعات وزارة الداخلية.



من جهة أخرى، ‏كرم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب عددا من منتسبي القطاع لاجتيازهم الدورة التأسيسية الشاملة الأولى (ضباط الصف والأفراد)، والتي عقدت بمركز التدريب التخصصي لقطاع الأمن العام.