سعود عبدالعزيز



تبادل 3 أشخاص من غير محددي الجنسية (البدون) الاتهامات فيما بينهم بتبادلهم الطعن والضرب في منطقة الصليبية وأرفق اثنان من اطراف القضية تقارير طبية في ملف القضية.



وكان بلاغ ورد الى عمليات الداخلية عن مشاجرة دامية في الصليبية ولدى توجه دوريات الأمن تبين ان المصابين الثلاثة لحقت بهم اصابات وهناك ضرورة لتقديم العلاج لهم ليتم نقل المصابين للعلاج والطلب منهم مراجعة المخفر بعد العلاج.



وقال مصدر امني: حضر الى المخفر في اليوم التالي اطراف القضية وهم حدث من مواليد 2005 ويسكن في منطقة الفردوس وذكر تعرضه للضرب من قبل شقيقين وقدم تقريرا طبيا جاء فيه «ادعاء اعتداء بالضرب بآلة حادة ووجود جروح في الوجه تحت العين اليمنى وجرح في الشفتين العلوية والسفلية وجروح في الرقبة والصدر وتورم في اليد اليمنى وكسر في اسنان القواطع السفلية، كما حضر الشقيقان، أحدهما حدث وقدم تقريرا طبيا تضمن (ادعاء اعتداء بالضرب جروح قطعية سطحية بالكتف اليمنى لا توجد كسور ظاهرة)، وأخوه البالغ، واعترفوا بوقوع مشاجرة في منطقة الصليبية نحو الواحدة فجر امس الاول بسبب خلافات وأحيل ملف القضية الى نيابة الأحداث».