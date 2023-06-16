عبدالكريم أحمد



أمرت النيابة العامة بحجز مقيمين يعملون حراس أمن في مستشفى الجهراء، لاتهامهم بالتزوير في كشوفات وزارة الصحة عن طريق استخدام بصمات معدة من مادة السيليكون مقابل مبالغ مالية.



وبحسب مصدر فإن المتهمين أقروا في التحقيقات معهم أمام النيابة العامة انهم مكنوا 21 موظفا وممرضا من التهرب من الدوامات عن طريق التبصيم محلهم بالبصمات السيليكون التي منحت لهم من قبل الموظفين منذ أشهر، وكانت النيابة منحت إذنا لرجال مباحث الجهراء وأمرا بضبط المتهمين أو تفتيشهم، ووجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية، مضيفة انه يجري استكمال إجراءات التحقيق.