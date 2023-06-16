منصور السلطان



تمكن نحو 90 إطفائيا من 6 مراكز من السيطرة على حريق جديد في صيف 2023 شب بمستودعات ومخازن في العارضية الصناعية، وجاء الحريق في إطار سلسلة من الحرائق أبرزها حريق الإطارات في السالمي والذي أعلنت قوة الإطفاء وقت حدوثه أنه متعمد، فيما أكد مصدر في قوة الإطفاء العام انه تم تحقيق وتحليل فني عقب إحكام السيطرة على ألسنة اللهب للوقوف علي سبب الحريق.



‏وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح امس يفيد بنشوب حريق في منطقة العارضية الصناعية.



وعليه، تم توجيه 6 مراكز إطفاء، وعند وصول الفرق تبين نشوب حريق في عدد من المستودعات تحتوي على مواد غذائية واستهلاكية وقطع غيار وأجهزة إلكترونية، حيث باشرت الفرق على الفور مكافحة الحريق ومحاصرته لضمان عدم انتشاره للمستودعات الأخرى، وبلغت مساحة الحريق نحو 5000 متر مربع من اصل المساحة الإجمالية 10000 متر مربع.



كما أوضحت الإدارة أن عملية المكافحة كانت بمتابعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد من خلال التواصل مع قائد موقع الحريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وحرص النائب الأول على الاطمئنان على سلامة أبنائه وإخوانه رجال الإطفاء، حيث كلف الفريق خالد المكراد بإيصال شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في الحريق.



هذا، ‏ولم يسفر الحريق عن أي إصابات تذكر، وقد ‏تواجد بموقع الحريق رجال الشرطة والطوارئ الطبية.