سعود عبدالعزيز



شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن لص سلب امرأة في السبعينيات من العمر حقيبة يدها واطلق ساقيه للريح تاركا المرأة تصرخ بعد تعرضها لرضوض اثر سقوطها على الأرض.



وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد يوم امس الأول من احد المارة يفيد بتعرض امرأة مسنة للسلب بالقوة.



وأفاد المصدر بأن المرأة قامت بسحب مبلغ مالي من احد مكائن السحب وكان الجاني يراقبها وبعد ان وضعت المال في حقيبتها وخرجت انقض عليها وسلبها حقيبة يدها وعلى الرغم من تمسكها بالحقيبة وسقوطها أرضا فإن اللص أصر على سحب الحقيبة وسحلها وفر من الموقع، وسجلت قضية، وجار البحث عن اللص.