سعود عبدالعزيز



في حادث غريب لقي وافد من الجنسية البنغالية مصرعه بعد سقوطه داخل منهول للصرف الصحي على طريق المطلاع وتمت إحالة الجثة عن طريق الأدلة الجنائية إلى الطب الشرعي.



وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث اصطدام على طريق المطلاع وتبين من معاينة الموقع ان الوافد تعطلت مركبته ليتوقف على جانب الطريق وجاءت مركبة واصطدمت به ليسقط في منهول كان قريبا من موقع الحادث وتعطل السيارة ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وتوجه رجال الاطفاء لانتشال الجثة فيما لم يعرف ما اذ كان الآسيوي توفي جراء الاصطدام وسقط في المنهول متوفى أم انه سقط في المنهول حيا وتوفي لاحقا.



من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كامل الطريق الفرعي للقادم من الأحمدي عبر طريق الملك فهد بن عبدالعزيز المتجه إلى السالمية لمدة ثلاثة أيام من الساعة 12 مساء يوم امس الخميس حتى فجر يوم الأحد الموافق 18/6/2023وذلك على خلفية أعمال صيانة.















إغلاق مخرج «الملك فهد» للقادم من الأحمدي حتى الأحد















أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كامل الطريق الفرعي للقادم من الأحمدي عبر طريق الملك فهد بن عبدالعزيز المتجه إلى السالمية لمدة ثلاثة أيام من الساعة 12 مساء يوم امس الخميس حتى فجر يوم الأحد الموافق 18/6/2023وذلك على خلفية أعمال صيانة.