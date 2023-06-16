الغوص هواية بحرية جميلة يمارسها أغلب شباب اليوم لما فيها من اعتماد على النفس وحب المغامرة وقد انتشرت بين أغلب فئات المجتمع في الآونة الأخيرة، ومع دخول فصل الصيف يزداد الإقبال عليها ويخوض التجربة الكبار والصغار.

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الغواص حسين حيات الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع جده وأخواله وتولعه بالحداق وتغير دفته الى الغوص، وحدثنا أين تكثر الأسماك، وما الأماكن التي غاص بها، وأفضل أوقات ممارسة الغوص، وأكثر أنواع الأسماك التي يبحث عنها الغواصون، وما المغاصات الخارجية التي ذهب اليها وأكثر ما يميزها، وإلام يحتاج الغواص للفوز بسمكة الچنعد، وما الفرق بين مسدس الضغط والسيز، كما أطلعنا حيات على أهم نقاط أساسيات الغوص ومخاطره، وأين يكمن الصيد الناجح، وأكثر ما يميز مغاصات الكويت، وما احتياطات الأمان والسلامة عند ممارسة الغوص.



ومعلومات ونصائح بحرية متنوعة حدثنا عنها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق حسين حيات: أحببت البحر والصيد وأنا صغير، عمري كان تقريبا 10 سنوات، وكنت أطلع مع اخوالي وجدي، وقد تعلمت منهم كل شيء يخص البحر والصيد من شكة الييمه والموادع وحسبة المايات والترديع وأحجام الخيوط المناسبة للصيد وأنواع الييم حق كل سمچة وأشياء أخرى كثيرة، وكنا نروح إلى المحادق الشمالية، وبعد أن أتقنت لعبة الحداق اتجهت إلى هواية أخرى جميلة جدا وهي الغوص، وكنت أتابع اليوتيوب وأطالع بعض القنوات الانجليزية، وبدأت بها في 2014، وكنت أطلع مع خالي والشباب الشقردية، وغوصنا كان ببعض الجزر الجنوبية، وأحببت هواية الغوص أكثر من الحداق خاصة غوص السكوبا.



الأسماك تكثر عند الجزر



ويضيف: أفضل الأماكن التي غصت فيها ووجدت فيها تنوعا بالأسماك والحياة البحرية هي صوب الجزر الجنوبية مثل قاروه وأم المرادم وكبر، والمتعة ليست بصيد الأسماك فقط، انما برؤية إبداع الخالق تحت الماء، وشاهدت المرجان والسلاحف واللخمة، وأحب ان أقول ان الأسماك موجودة في كل مكان لكنها تكثر عند الجزر، خصوصا عند الأماكن الصخرية التي تحتوي على الميافر.



أوقات الغوص



ويتابع: الغواص لازم يطور من نفسه ويحذر انه يغامر بحياته لأجل سمچة ويتعلم الغوص على أصوله من خلال دورات الغوص المختلفة، وعموما الغوص يكون عادة من ديسمبر حتى مارس، والغوص يكون في الجزر والصيد هو سمچة الچنعدة والدويلمي بالارياق، وفي الأماكن الضحلة الفسكر والشعري والبالول والهامور، وفي آخر شهر يونيو يكون الغوص بالأرياق لصيد الچنعدة والسكن والامبرجاك والحلوايوه والربيب والشقاره والقفدار، ومن شهر اغسطس يبدأ الغوص في الأماكن الضحلة مثل الزور والجليعة وبنيدر، والصيد طبعا متنوع ما بين شعري وفسكر وبالول وهامور.



مغاصات خارجية جميلة



ويضيف: هناك مغاصات خارجية في دول أخرى ممتازة لممارسة الغوص، وقد غصت في المملكة العربية السعودية غوصا حرا وأيضا في عمان التي تعتبر حلما لكل غواص، لأن فيها صيدا قويا وأحجاما طيبة من الأسماك، كما جربت غوص السكوبا دايف مع معدات حق تصوير الحياة البحرية والمرجان والطبعانات والكهوف والاستكشاف في تايلند وجمهورية مصر في البحر الأحمر.



مغاصات الكويت



ويتابع: افضل الأماكن للغوص بالكويت والجميلة بحياتها المرجانية وصفاء مايتها ويكثر فيها تنوع الأسماك بالجزر الجنوبية، وطبعا قاروه التي غصت فيها بالمعدات أول مرة، فكانت رحلة جميلة وممتعة وفيها احساس لا يوصف مع صديقي الكابتن يوسف الغضبان لأنها كانت تتميز بالرؤية الواضحة والصخور الجميلة وكثرة الاحياء المرجانية وتنوع الاسماك فيها مثل سمچة الچنعد والشعري والبالول والهامور والدويلمي والفسكر، وبصراحة أكثر سمكة يعشقها كل غواص هي الچنعد ولها موسم معين وتنقطع فيشتاق لها الغواصون والصيادون لأنها جميلة وطعمها لذيذ جدا وصيدتها تحتاج الصبر واللياقة البدنية العالية وفيها اكشن قوي وتحس بالانتصار اذا صدتها وصعدتها لطرادك، فعلا سمكة يختم عليها بشعار الجودة.



الجنعدة عنيدة وقوية



ويضيف: سمچة الجنعد تتمتع بالقوة، فهي عنيدة، وصيدها يحتاج الى تركيز، وأغلب الوقت تكون بأحجام كبيرة وطعمها حلو بالأكل والتصوير، وصيدها أغلب الوقت يكون صعبا، لكن إذا حضرت الكل يقدر يصيدها ويستمتع بسحبتها، وأنصح الكل بأن يستمتع بالهواية وان يصيد على قدر حاجته، تاكل وتصور وتستمتع بالصيد ولا تسرف بالصيد علشان الشو الإعلامي، وأهم شي لا تضغط على نفسك علشان سمچة.



مسدس الضغط والسير



وأضاف: يستخدم المسدس البحري المناسب للمكان الذي انت ناوي تصيد فيه، ويستخدم مسدس السير للأماكن المفتوحة او العميقة لأنه قوي ومداه بعيد بالرمي، حتى اذا كانت السمچة بعيدة عنك تقدر ترميها وليس له صوت تحت الماء وليس كما مسدس الضغط بالرمي له صوت ينحش السمك منك ومسدس الضغط للأماكن القريبة من اليال وحق الميافر جدا ممتاز.



الغوص متعة ومخاطر



وأكد ان الغوص له مخاطر متعددة، أكبرها الغوص دون خبرة وتعليم والمسألة ليست تعال البحر وغوص، لابد من تعلمه على أيدي مدربين متخصصين يحملون شهادات عالمية، وعندنا في الكويت منظمات عالمية متعددة ومدربون متفوقون أكفاء ولهم إنجازات ونفتخر بهم، وبعد ان يتعلم الشخص هواية الغوص يجب ألا يغوص الشخص من دون مرافق، وان يكون المرافق منتبها لزميله طوال الوقت، لأن هناك أشياء بسيطة تكون موجودة، لكن خطرها قاتل مثل البويات والشيب والطراريد التي تمر دون الانتباه الى وجود غواصين تحت الماء، وأيضا الإغماء والشد العضلي والشباك، فلهذا دائما أنصح الإخوان بأن يدخلوا دورات خاصة بالغوص وان يعرفوا أساسياته حتى يتمتعوا بأجمل هواية دون أخطار.



ويضيف: من أساسيات الصيد الناجح إصابة السمچة في مكان قاتل مثل الرأس او منتصف الظهر على حسب كل نوع من الأسماك حتى تموت في اللحظة نفسها، لأن هناك أسماكا قوية وممكن انها تأخذك انت ومسدسك للقاع فتخسر السمچة ومسدسك وحياتك لا قدر الله، وغير ذلك الهدوء وعدم التحرك بسرعة والتركيز.



احتياطات الأمن والسلامة للغوص



ويضيف: أنصح اخواني الغواصين المبتدئين بعدم الغوص من غير أخذ ليسن للغوص، وان يلتزم الشخص بأخذ احتياطات الأمن والسلامة وعدم الغوص وحده دون مرافق، وان يحافظ على البيئة البحرية وعدم إلقاء النفايات ولتبقى البيئة البحرية نظيفة وصحية لتستمر للأجيال القادمة ليتمتعوا بها كما نتمتع بها نحن الآن، كما أتمنى من إخواني رواد البحر من أصحاب الجيت سكي وبعض قوارب النزهة الانتباه للعلامات الإرشادية التي توضح وجود غواص تحت الماء عند المرور وأن يعرفها، وأيضا أرجو من اخواني الغواصين الالتزام بوضع العلامات التي توضح وجودهم تحت الماء.



ختامية



واختتم حيات قائلا: أكثر الأشياء التي تضايقنا نحن الغواصين بالبحر هو التلوث ومن يقوم برمي العلب والأكياس الفارغة والقراقير وشباك الصيد، وبعض اصحاب الطراريد الذين يمرون من فوق الغواص متجاهلين العلم والبويه التي يضعها الغواص للإشارة الى وجود غواص في هذه المنطقة، وايضا من يقوم برمي السن على المرجان بالجزر، فلماذا لا يربط هؤلاء طراريدهم على البويات؟ كما أتمنى للجميع أولا السلامة والتوفيق بالصيد سواء الغواص او الحداق، وأرجو من الكل المحافظة على بحرنا والاهتمام بالإسعافات الأولية وعدة السلامة كاملة، وربي يحفظ الجميع.