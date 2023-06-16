القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحية شكر وتقدير للأشقاء في الكويت بشأن تجاوبهم بقضية التحكيم لمحطة الحاويات «تحيا مصر»، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ جزء ليس كبيرا من العمل المتفق عليه، قائلا: «نحن نطرح الفرصة ويأتي ناس لتنفيذها.. لكننا من الممكن نكون السبب في التعثر، وهذا ليس جلدا للذات، فرغم تعاقدنا على تنفيذ هذا الميناء لم يتم تنفيذ جزء معين منه».



وأضاف الرئيس، خلال تصريحات على هامش افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أن البلاد تتم إداراتها ليس بإعطاء الموظف أمرا وتركه يعمل بمفرده، لكن لابد من الجلوس مع الموظف لحل المشكلات والمسائل العالقة لكي يتم تنفيذ العمل على أكمل وجه ممكن، موضحا أن المقصود من ذلك كله الانتهاء من الميناء في 2024.



وحول سبب تنفيذ طريق (طابا- النفق) بطول 350 كيلومترا، وطريق عرضي (1) من بورسعيد إلى السويس، أوضح الرئيس السيسي: «لو أنا عايز أنقل من طابا لبورسعيد هنقل ازاي؟».



ووجه السيسي أيضا الشكر إلى وزارة النقل والوزير كامل الوزير وكافة أجهزة الدولة، التي شاركت فيما يتحقق الآن، وما سوف يتحقق، كما رحب بكل الضيوف الموجودة من الشركات الأجنبية سواء (هدسون أو سي إم إيه) وكل الشركات الأخرى، مؤكدا استعداد مصر للتعاون الجاد المخلص من أجل العمل والتنمية والفائدة المشتركة.



وتابع: «نحن في مصر جادون في كل شيء نعرضه عليكم وكل التزام نلتزم به أمامكم.. نرحب بكم وسعداء بوجودكم معنا».



وأعرب الرئيس عن تمنياته أن يعلم جميع الضيوف من الشركات الأجنبية عن الخريطة التي تعمل بها مصر ومدى الجدية التي تتحرك فيها لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية.



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدا كبيرا وضخ أموال كثيرة قائلا إن «الرؤية من أجل أن تتحقق لابد أن تكون وراءها أفكار وجهود، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية استمر بدون تغيير لمدة 25 عاما».



وتابع الرئيس السيسي: «نحن طرحنا المرحلة الأولى من ميناء السخنة من قبل لمستثمر ليقوم بتنفيذه، وبالفعل نفذه، لكن تطوير ميناء الإسكندرية من أجل أن تنفذه الدولة كان لابد أن نضع له برنامجا ضخما جدا».



وأضاف الرئيس السيسي أن «الميناء الذي يتحدث عنه وزير النقل كامل الوزير ـ ميناء الإسكندرية ـ لكي نضيف له 18 كيلومتر أرصفة أخرى في أقل من عامين، تطلب ضغطا نفسيا وضغطا على مواردنا ليتم تنفيذه في أسرع وقت، وذلك لكي نضع أنفسنا على خريطة المنافسة، ونقول إن الدنيا تتغير وفي محاور أخرى بتخلق، ومن حق الناس كلها أنها تطور وتستفيد من موقعها ومن قدراتها».



وتابع الرئيس السيسي: «أنا لدي قدرات مالية وفوائض من حقي كدولة استخدمها»، مشيرا إلى أنه منذ 25 عاما لم نطور شيئا في ميناء الإسكندرية، متسائلا: «هل توجد دولة يظل فيها شيء 25 عاما بدون أي تطور؟».



وسأل الرئيس السيسي، وزير النقل كامل الوزير: «لقد قلت تم زيادة أراضي الميناء بحوالي 4 ملايين متر مربع كام منها على البحر؟».. فأجاب كامل الوزير: «كلها على البحر».. فسأله الرئيس «بكام المتر؟».. فأجاب كامل الوزير: «يتراوح بين 3 و4 آلاف دولار ليكون الإجمالي 12 مليار دولار».. فسأل الرئيس السيسي كامل الوزير عن تكلفة تطوير الميناء.. فأجاب «حوالي 60 مليار جنيه».



وقال الرئيس السيسي «يجب أن يعرف المصريون قيمة الدولة، وأنها ليست مجرد مأكل ومشرب فقط، فالدولة شيء آخر لذلك كان من الضروري أن أتحدث في ذلك».