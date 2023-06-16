كثر الحديث والجدل حول الزيادة في اجور ورواتب الموظفين وحفلت منصات التواصل الاجتماعي بتحليلات وتوقعات بمقدارها، حتى قبل ان يصدر اي اعلان رسمي حولها، وذهب البعض أنها ستكون بين 200 و300%، وسط تساؤلات عن مصادر تمويل الزيادة المرتقبة وإمكانية إقرارها أصلا في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الحالي؟ وهل ستستطيع الحكومة ضبط الأسعار عقب صدور الزيادة كي لا تمتص الأسواق هذه الزيادة كما جرت العادة عند كل زيادة؟ وكشف عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي في تصريح نقله موقع جريدة لـ«الوطن» أن كل المؤشرات والمتابعات والتحليلات والاجتماعات التي تنعقد في مجلس الوزراء ومن اللجان المختصة تصب في خانة واحدة وهي أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور، ومن الممكن أن تصدر قبل عيد الأضحى.



وعن احتمال حدوث زيادة في أسعار المشتقات النفطية لتمويل الزيادة، أكد تيناوي أنه من غير المقبول أن يتم تحريك أسعار المشتقات النفطية وحوامل الطاقة من أجل ذلك، لأن تحريك أسعار المشتقات النفطية سينعكس سلبا وبشكل مباشر على المواطن وسيؤدي إلى حدوث زيادة في أسعار سلع ومنتجات كثيرة.



ومثله أشار زميله النائب محمد خير عكام إلى أن الزيادة ينبغي أن لا تكون أقل من 100%، وهي نسبة لا تحقق الزيادة المطلوبة لردم جزء من الهوة بين الدخل والمصروف.



وقال عكام في حديث إذاعي: «لا يمكن التهرب من زيادة الرواتب، ويجب ألا تكون أقل من 100%، وفي حال حصلت من دون ضبط سعر الصرف والأسعار، فسيصبح جزء كبير منها غير حقيقي»