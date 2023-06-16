

مرضى الصداع النصفي



يعتقد أن المصابين بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية قبل سن الستين. وأشارت أبحاث سابقة إلى أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية - عندما تسد جلطة دموية الأوعية الدموية وطريق الدم إلى الدماغ ـ تصيب الشابات في الغالب. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت النساء المصابات بالصداع النصفي أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية النزفية مقارنة بالرجال.



وبحثت سيسيليا هفيتفيلد فوغلسانغ، من جامعة آرهوس بالدنمارك، وفريقها في السجلات الطبية الدنماركية وحددوا الرجال والنساء الذين لديهم تاريخ من الصداع النصفي وقارنوا خطر تعرضهم لنوبة قلبية وسكتة دماغية ونزفية قبل سن الستين بالمخاطر التي يواجهها عامة الناس غير المصابين بالصداع النصفي.



وقالت هفيتفيلد فوغلسانغ: «الصداع النصفي كان سببا لزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بين الشباب والشابات. ومع ذلك، قد يترافق الصداع النصفي مع زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية النزفية فقط بين النساء». وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن النساء يتأثرن بشكل كبير بالصداع النصفي، خاصة أن هذه الحالة المرضية يتم تشخيصها في الغالب عند النساء.

المصدر: «إندبندنت»