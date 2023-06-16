عبدالحميد الخطيب



حرصت «القيثارة» نوال الكويتية على تهنئة الفنانة هدى حسين وشقيقتها سحر بالنجاح الذي حصدتاه من خلال مسلسلهما «ملح وسمرة»، والذي انتهى عرضه الفترة القليلة الماضية على «MBC1»، وتناول في أحداثه العديد من القضايا الاجتماعية بأسلوب درامي شائق، وشارك في بطولته بجانب هدى وسحر، نخبة من النجوم، منهم: جمال الردهان، فاطمة الصفي، عبدالله الطراروة، مشاري المجيبل، نوف السلطان، سعاد الحسيني، فرح المهدي، منيرة محمد، عبدالله سويد، وغيرهم.



ووجهت «أم حنين» رسالة الى النجمتين المحبوبتين، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، وقالت: «الرائعة هدى حسين والعزيزة سحر حسين اللي كانت روح العمل، ألف مبروك لكم ولطاقم العمل نجاح المسلسل، هو نجاح غير مستغرب على فنانين كبار ونفتخر فيهم»، وتفاعل معها متابعوها الذين أكدوا أن المسلسل كان متميزا في جميع النواحي الدرامية سواء كقصة أو إخراج، وكذلك التمثيل الذي تبارى النجوم المشاركون فيه، فظهروا بهذه الصورة الجميلة المتكاملة.