القاهرة - محمد صلاح



جذبت الفنانة صبا مبارك أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على «انستغرام» بسبب اطلالتها الجديدة بالشعر المجعد، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الجميلة، كتبت كلمات عن الحب والخير والشر أصابت متابعيها بالحيرة.



إلى ذلك، تعيش صبا حاليا انتعاشة فنية، حيث تستعد لتصوير دورها في مسلسل «بين السطور» مع أحمد فهمي ومحمد علاء جاميكا، والعمل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، إخراج وائل فرج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ومكون من 30 حلقة.