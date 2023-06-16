هناك فنانون معدنهم أصيل ولم يتغيروا عليّ مع الأيام

النجاح حلو وهو أكبر ردّ على المشككين والمحبطين

«محامية الشيطان» عمل خطير ويفرق بين العدالة والحقيقة

«حب بين السطور» نراضي به الجمهور .. والكاظمي رائعة



ياسر العيلة



نجاح جديد يحققه النجم علي كاكولي في مجال الغناء من خلال أحدث أعماله «مستحه بأستيكة» باللهجة المصرية، التي يتقنها كاكولي بشكل كبير، وتأتي هذه الأغنية عقب النجاح المدوي الذي حققته أغنيته الشهيرة «النفخة الكدابة» والتي قدمها باللهجة المصرية أيضا.



«الأنباء» هاتفت كاكولي ليحدثنا عن هذه الأغنية التي كتب كلماتها محمود فاروق ولحنها ووزعها كريم محسن، حيث قال عن كواليس تنفيذها:



الحمد لله على هذا النجاح الذي تحققه «مسحته بأستيكة» ولا أخفيك سرا أنا لم أتوقع نجاحها بهذا الشكل، خاصة أنني عقب نجاح «النفخة الكدابة» طرحت أكثر من أغنية مثل «على الهادي» و«مغرم» ولكنهما لم يحققا النجاح المتوقع.



وأضاف: من وجهة نظري المفروض أن الفنان لا ييأس ولا يحبط إذا لم يحقق عملا يقدم له النجاح المطلوب، فلابد أن يخرج من هذه التجارب دون أن يفقد حماسه وشغفه، وهذا هو سر النجاح من وجهة نظري، وأن يكون مقتنعا بأن الله سيكتب له التوفيق ويكون حليفه طالما هو يجتهد، وهذا الأمر حدث مع الفنانين الكبار سواء في التمثيل أو الغناء، حيث بعد النجاحات الكبيرة التي حققوها من خلال أعمالهم تأتي فترة تشهد إخفاقا لبعض الأعمال وهذه أمور طبيعية.



وعن سبب اختياره لأغنية «مسحته بأستيكة»، أوضح: كنت أجلس مع الملحن كريم محسن خلال آخر سفرة لي في القاهرة قبل عامين، وكانت وقتها أغنية «النفخة الكدابة» ضاربة بشكل خيالي، وعرض علي كريم محسن الأغنية، واشتغلنا عليها جملة جملة وحرف حرف، واشتغلنا على طريقة نطق الحروف، وأخذت منا مجهودا كبيرا حتى اقدمها بإتقان شديد، وأكمل: سبق لي أن مثلت مشاهد تحدثت فيها بلهجات فرنسية وألمانية وجورجية وإنجليزية بإتقان، وأنا غير شاطر فيها، وبالنسبة لي اللهجة المصرية أسهل وأتقنها مثل إتقاني للهجتي الكويتية، وسجلنا الأغنية واحتفظت بها عندي من وقتها، وقررت ألا أسمح لأحد بالتدخل في قراري الخاص بها، ثم فكرت بعمل بوستر لها مع الصديق مساعد المطيري، وتطور الموضوع فقررنا عمل فيديو خفيف للأغنية من إخراج مساعد، وأن نقدمها من خلال فرقة تضم عددا من الأصدقاء يغنون معا داخل البيت، كاشفا بأن تصوير الفيديو استغرق ثلاث ساعات فقط.



وأشار الى أنه سعيد بأصداء الأغنية بهذا الشكل، قائلا: النجاح حلو وطعمه حلو، ويعتبر أكبر رد على أي أحد يشكك في قدراتك ويحاول إحباطك.



وحول رأيه في ترويج الكثير من زملائه الفنانين للأغنية بحساباتهم في «السوشيال ميديا»، قال: بالتأكيد أشكر كل واحد منهم على ذلك، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على محبتهم لي، مضيفا: «فنانين حلوين»، وأنا على المستوى الشخصي لي أصدقاء منهم من سنين كثيرة ولم يتغيروا في يوم من الأيام، مثل شجون وفاطمة الصفي وحمد أشكناني، بالاضافة لهبة حمادة ومي الصالح، وأيضا المخرجان أحمد عبدالواحد ومحمد سمير، فكلهم طيبون ومعدنهم أصيل وعمرهم ما تغيروا علي.



وعن دوره في مسلسل «محامية الشيطان» الذي يعد أول عمل مشترك بين «نتفليكس» و«شاشا»، والمتوقع عرضه منتصف يوليو المقبل، قال: سعيد بهذه التجربة، وهو عمل خطير ونخبوي و«سينماتيك» جدا، يتكون من 8 حلقات، يجمعني بالصديقة النجمة هيا عبدالسلام، وهو من تأليف فاطمة العامر، إخراج المخرج الخطير عصام عبدالحميد، مكملا: أجسد شخصية لاعب كرة سابق يتورط في جريمة قتل زوجته، والعمل بشكل عام يتكلم عن قانون الجنايات الذي يعتمد على الأوراق والأدلة، والحكم يكون في النهاية بالعدل، وهناك فرق بين العدالة والحقيقة، فالعدالة تعتمد مثلما ذكرت لك على الأوراق والدليل، في حين ان الحقيقة لا يعلمها إلا الله.



وبخصوص مسلسله «حب بين السطور» للكاتبة علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال، قال كاكولي: نحن من خلال هذا العمل الاجتماعي الخليجي نراضي جمهورنا المتواجد داخل البيوت المتابع للتلفزيون، لنرى العائلة الحقيقية التي تشبه أهلنا لأننا اشتقنا بالفعل لمثل تلك الأعمال، مضيفا: يحسب للكاتبة علياء الكاظمي أنها عملت بناء لشخصيات العمل بشكل رائع بحيث لا يوجد خير مطلق ولا شر مطلق، فالبناء تم بتوازن وذكاء كبير، وهذا ما يميز ذلك العمل الجميل.