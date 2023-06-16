يعقوب العوضي



أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد المقررة في 20 الجاري في ألمانيا واليونان جدول مباريات البطولة، حيث سيفتتح منتخبنا مشواره في المجموعة الثالثة (ج) بمواجهة المنتخب البرتغالي بينما سيلعب مباراته الثانية أمام البرازيل في 21 يونيو ويختتم مشواره في الدور التمهيدي بمواجهة كوستاريكا 23 من الشهر نفسه.



وكانت استعدادات «أزرق الشباب» للبطولة قد انطلقت بمواجهة اليونان في معسكره الخارجي الأول في اليونان ضمن 3 وديات ومن ثم انتقل إلى مرحلة الإعداد الثانية والتي كانت بمعسكر داخلي في مجمع «أرينا مول» على نفقة رئيس الاتحاد الحالي أحمد الشحومي ومن ثم المرحلة الحالية وهي الثالثة والأخيرة بمعسكر في سلوفينيا، حيث من المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى ألمانيا الأحد المقبل تمهيدا للمشاركة في البطولة.



من جانب آخر، يواجه فريق كرة اليد للسيدات بنادي القرين فريق كايسر الكازاخستاني في الرابعة من مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأندية الآسيوية السادسة لكرة اليد للسيدات المقامة في مدينة ألماتا في كازاخستان.



وقد حقق القرين أمس الفوز على شاناراك الكازاخستاني ٣٠ - ٢٢.



وكانت البطولة قد انطلقت أول من أمس، حيث خسر القرين من شوجر جلايدرز من كوريا الجنوبية بنتيجة 22-37 وتخلد فرق البطولة للراحة اليوم.



وسيلعب القرين الاحد المقبل مع تي سبورت الهندي، على أن يختتم الدور التمهيدي الثلاثاء المقبل.



يذكر أن فريق القرين (بطل الدوري المحلي) يدربه المصري عمرو جمال، وقد خاض الفريق معسكرا خارجيا في العاصمة المصرية القاهرة لمدة 15 يوما، استعد من خلاله للبطولة، كما تعاقد مع أربع محترفات للبطولة، هن حارسة مرمى من مونتينيغرو جيلينا ومواطنتها جوفانا، والصربيتان ميليكا وايفانا.



يذكر أن البطولة يشارك فيها 6 أندية، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يحصل على اللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.