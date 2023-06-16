مبارك الخالدي



أعلن نادي الجهراء تعاقده رسميا مع المدافع الدولي العاجي ولفريد كانون، والحاصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس أمم افريقيا 2015، وسبق للاعب وهو من مواليد 1993 أن لعب في الدوري الهولندي الممتاز من عام 2013 حتى 2019.



وتعتبر هذه الصفقة الأولى للجهراء لإعادة تشكيل الفريق وتدعيمه بعد تجديد التعاقد مع البرازيلي رودريغو يوري.



الجدير بالذكر أن الجهازين الفني والإداري للفريق يوليان إعادة تشكيل الفريق أهمية خاصة، اذ يدرسان السير الذاتية للاعبين المحترفين بدقة وتنسيق مع المدرب البرازيلي للفريق جانسينيز داسيلفا، كما تدرس إدارة الفريق الإعداد لتوفير معسكر خارجي قبل خوض منافسات الموسم المقبل.