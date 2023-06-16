مبارك الخالدي



يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تنفيذ الحصص التدريبية لبرنامجه الإعدادي في القاهرة اليوم، حيث يجري تدريبا استشفائيا عقب مباراته مع منتخب السودان مساء امس، ومن المقرر ان تتخلل الحصة التدريبية المحاضرة الفنية للجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو حول لقاء السودان والتفاصيل الفنية المصاحبة للمباراة.



وسيؤدي اللاعبون تدريباتهم غدا على فترتين صباحية ومسائية وفق البرنامج المعد، وذلك قبل السفر إلى الهند الأحد المقبل للمشاركة في دورة جنوب الهند، ويستعد الأزرق في المرحلة الحالية للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية 2027، حيث تأمل إدارة المنتخب تحسين التصنيف الدولي للأزرق قبل مراسم القرعة الآسيوية ما يجنب المنتخب اللعب في الدور التمهيدي.



وكان رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين قد اجتمع مساء أول من امس مع بعثة منتخبنا الوطني في مقر إقامته بمعسكر القاهرة، وحضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية هايف المطيري ومدير المنتخبات سعود المجمد.



وأشاد الشاهين بالتزام اللاعبين والروح العالية التي ظهروا عليها وجهودهم مع الجهاز الفني لتنفيذ برنامج إعداد المنتخب في المرحلة الراهنة.



وفي جانب آخر، تقرر تأجيل مواجهة منتخبنا الأولمبي مع منتخب الغابون التي كان من المقرر لها ان تقام اليوم الى موعد آخر، وذلك بسبب رفض السلطات في سلوفينيا إصدار تأشيرات دخول لوفد الغابون، حيث تجري محاولات إدارية من جانب المنتخب الأفريقي لإيجاد حل، وفي حال تم إلغاء المباراة سيتجه الجهازان الفني والإداري الى منتخبنا للبحث عن مباراة بديلة.



وكان الأولمبي قد خسر مباراته الأولى في معسكره بسلوفينيا من منتخب كرواتيا 2-0، ويكتفي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي بالحصص التدريبية على فترتين للحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين وصولا الى أقصى حالات الانسجام بينهم.