تعتزم سنغافورة أن «تنشر تدريجيا» مزيدا من روبوتات التجول في شوارعها، على ما أعلنت الشرطة امس بعد أكثر من خمس سنوات اختبرت خلالها هذه الروبوتات.



وأشارت شرطة سنغافورة الواقعة في جنوب شرق آسيا في بيان، إلى أن الروبوتات دخلت في الخدمة في مطار شانغي في أبريل «لزيادة عدد الشرطيين الذين يقومون بدوريات».



ومن المرتقب نشر مزيد من الروبوتات المماثلة في الجزيرة التي تضم 5.6 ملايين شخص ويعد معدل الولادات منخفضا فيها، فيما تلجأ إلى هذه التكنولوجيا لسد نقص تواجهه في اليد العاملة.



وقالت الشرطة السنغافورية «نخطط لنشر مزيد من الروبوتات الجوالة بشكل تدريجي لزيادة عدد دوريات الشرطة في مختلف أنحاء سنغافورة».



وهذه الروبوتات مجهزة بكاميرات وأجهزة استشعار ومكبرات صوت وشاشة، وتنبعث منها أضواء وصفارات إنذار.