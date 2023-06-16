توفيت الممثلة البريطانية غليندا جاكسون، التي فازت بجائزتي أوسكار قبل أن تكرس نفسها للعمل السياسي في حزب العمال، عن 87 عاما، وفق ما أعلن وكيل أعمالها امس. وقال ليونيل لارنر «توفيت غليندا جاكسون، الممثلة والسياسية الحائزة جائزة الأوسكار مرتين، بسلام في منزلها في بلاكهيث بلندن، بعد معاناة قصيرة مع المرض، محاطة بأسرتها». وفازت جاكسون التي كانت من الممثلات المفضلات للمخرج كن راسل، بأول أوسكار لها في عام 1970 عن فيلم «ويمن إن لوف» المقتبس من رواية جريئة لديفيد هربرت لورانس.



في عام 1973، فازت بثاني أوسكار لها عن «إيه تاتش أوف كلاس»، بفضل تجسيدها شخصية امرأة مطلقة تعيش قصة حب مستحيلة مع رجل متزوج.